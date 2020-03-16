«Белавиа» приостанавливает полеты в Баку и Бейрут

/ Общество
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Авиакомпания приостанавливает выполнение полетов в Азербайджан с 15 марта по 15 апреля и Ливан с 19 марта по 29 марта, сообщили в ее пресс-службе.

Ранее 16 марта «Белавиа» сообщила о приостановке полетов в столицы Молдовы и Латвии — Кишинев и Ригу. В связи с постоянно изменяющейся ситуацией авиакомпания просит проверять обновления на своем сайте об отмененных рейсах в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.

Возврат средств или изменение даты вылета возможны до 31 декабря 2020 года. Изменение даты вылета возможно только один раз.

На сегодня полностью или частично отменены рейсы «Белавиа» в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Казахстан, Кипр, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Россию, Сербию, Туркменистан, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Белавиа Беларусь-Ливан Беларусь-Азербайджан коронавирус COVID-19 Город: Минск

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