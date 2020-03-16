ЕБРР зарезервировал для своих партнеров миллиард долларов на поддержку в случае проблем из-за коронавируса

Белорусские компании, которые реализуют проекты при участии Европейского банка реконструкции и развития, смогут получить поддержку банка в случае возникновения проблем из-за коронавируса.

Как сообщил БелаПАН старший советник ЕБРР по внешним связям Антон Усов, акционеры банка приняли решение зарезервировать миллиард евро для оказания поддержки компаниям по всему миру, которые реализуют проекты совместно с ЕБРР.

«Распределения средств по каждой стране не предусмотрено. Определен денежный пул, средства которого компании (клиенты ЕБРР) смогут получить по упрощенной процедуре», — пояснил Усов.

Средства могут быть привлечены на пополнение оборотного капитала, на операции, связанные с торговым финансированием.

«По опыту прошлых кризисов можно сказать, что в такие непростые периоды времени у корпоративных клиентов возникает потребность в реструктуризации задолженности», — сказал Усов.

Некоторые клиенты ЕБРР из стран Центральной Азии уже стали обращаться к банку за поддержкой в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, поскольку у предприятий из-за карантина возникли проблемы с экспортом продукции.

В Беларуси банк реализует сотни проектов и готов оказать поддержку корпоративным клиентам, если у них возникнут проблемы из-за пандемии коронавируса.

«Все проекты, которые ведет ЕБРР, не останутся без внимания. Мы сможем найти для каждого, если такая потребность возникнет, инструментарий, который позволит максимально снизить градус нервозности», — подчеркнул Усов.