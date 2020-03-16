Посольство и визовый центр Литвы в Минске прекратили прием документов на оформление виз

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С 16 марта 2020 года Литовские визовые службы за рубежом не будут принимать заявки на шенгенские или национальные визы, выданные напрямую или через внешнего поставщика услуг, с 16 марта, сообщили в МИД этой страны.


Литва разъяснила, кто может въезжать в страну в период карантина

Визовый центр Литвы в Минске опубликовал сообщение, что «в связи с непрекращающейся вспышкой COVID-19, а также с учетом того, что правительство Литовской Республики объявило карантин на всей территории Литовской Республики, прием заявлений на визу во всех визовых центрах приостанавливается с 16 марта 2020 года и до дальнейшего уведомления».

При этом визовый центр будет открыт для выдачи паспортов.

Прием посетителей прекратили посольство Латвии (с 16 марта по 14 апреля) и Украины (с 15 по 20 марта). Кроме того, ограничило прием посетителей генеральное консульство Польши в Бресте (с 16 марта).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: шенгенские визы Беларусь-Литва визовый центр Литвы коронавирус COVID-19 Город: Минск

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