У белорусского спортсмена, вернувшегося с международных соревнований, обнаружили коронавирус

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.


Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

«По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Республики Беларусь, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований», — подчеркнули в министерстве.

Атлет находится в изоляции под наблюдением медиков. Ему оказывают необходимую помощь.

По информации Минздрава, в Беларуси зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших — пять студентов БГУ. Все пациенты находятся на карантине.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: белорусский спорт коронавирус COVID-19

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