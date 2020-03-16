У белорусского спортсмена, вернувшегося с международных соревнований, обнаружили коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

«По сведениям санитарно-эпидемиологических служб Республики Беларусь, на данный момент подтвержден лишь один случай заражения инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, у спортсмена, вернувшегося с международных соревнований», — подчеркнули в министерстве.

Атлет находится в изоляции под наблюдением медиков. Ему оказывают необходимую помощь.

По информации Минздрава, в Беларуси зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших — пять студентов БГУ. Все пациенты находятся на карантине.