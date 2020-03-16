Пассажир «Яндекс. Такси» попал в реанимацию после аварии в Гомеле

Легковой автомобиль ВАЗ (такси) столкнулся с микроавтобусом вечером 15 марта.

По данным областной ГАИ, 43-летний водитель Volkswagen ехал по улице Ирининской со стороны улицы Пушкина. На пересечении с улицей Советской при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, которым управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП 15-летний пассажир ВАЗа получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Подросток находился на заднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.