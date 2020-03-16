Трое россиян получили от 17 лет колонии за организацию в Беларуси мощной нарколаборатории

Один из подельников приговорен к 19 годам и 1 месяцу колонии усиленного режима, двое других получили по 18 и 17 лет колонии усиленного режима соответственно.

Граждан России наказали за организацию работы лаборатории, не имевшей аналогов в независимой Беларуси по уровню оснащения и объемам производства психотропов альфа-PVP и альфа-PHP, сообщает пресс-служба Минского областного суда.

Крупнейшую подпольную лабораторию по производству психотропов обнаружили в Хатежино под Минском в апреле 2019 года. Все сырье и оборудование для нарколаборатории молодые люди ввезли из России.