Витебский «Красный Октябрь» закрыли на карантин

«Красный Октябрь» не работает из-за карантина, сообщили БелаПАН в холдинге «Марко», в состав которого входит обувное предприятие.

По словам представителя холдинга, предприятие закрыто на карантин с 14 марта по 3 апреля.

Представитель витебского предприятия «Белвест» сообщила, что предприятие работает, но для посторонних вход запрещен. Проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Холдинг «Марко» — один из самых крупных производителей обуви среди стран СНГ. В его состав входят организации, специализирующиеся на производстве обуви (управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», «Красный Октябрь», «Вердимар»), сумок и кожгалантереи («ВитМа»), меха и швейных изделий из него (Витебский меховой комбинат).