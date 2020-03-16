Витебский «Красный Октябрь» закрыли на карантин

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«Красный Октябрь» не работает из-за карантина, сообщили БелаПАН в холдинге «Марко», в состав которого входит обувное предприятие.

По словам представителя холдинга, предприятие закрыто на карантин с 14 марта по 3 апреля.


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Представитель витебского предприятия «Белвест» сообщила, что предприятие работает, но для посторонних вход запрещен. Проводятся профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Холдинг «Марко» — один из самых крупных производителей обуви среди стран СНГ. В его состав входят организации, специализирующиеся на производстве обуви (управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», «Красный Октябрь», «Вердимар»), сумок и кожгалантереи («ВитМа»), меха и швейных изделий из него (Витебский меховой комбинат).

СООО «Белвест» создано в 1988 году. У его истоков стояли два производителя обуви — витебская фабрика «Красный Октябрь» и немецкая компания Salamander. Сегодня «Белвест» выпускает 2 млн пар обуви в год. Розничная сеть насчитывает более 350 фирменных магазинов в Беларуси, России и Латвии. В компании работает около 4 000 сотрудников.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Красный Октябрь Белвест Марко коронавирус COVID-19 карантин Город: Витебск

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