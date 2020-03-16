Фотофакт. Канопацкая провела одиночный пикет с призывом ввести карантин из-за коронавируса

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая провела одиночный пикет у Дома правительства в Минске с призывом ввести карантин в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, сообщает корреспондент БелаПАН с места события.

Канопацкая вышла на площадь Ленина и развернула плакант «Карантин! COVID-19». Происходящее снимали сотрудники правоохранительных органов, акция длилась около 15 минут.

«Власть должна была принимать более решительные меры, чтобы остановить распространение вируса, — заявила журналистам Канопацкая. — Если на это пошли все развитые страны мира, здравоохранение которых намного качественнее, чем в Беларуси, то, наверное, и Беларуси не стоило оставаться в стороне. Карантин подразумевает не только социальную изоляцию и ответственность каждого из нас, но и закрытие границ. Посмотрите, Беларусь остается единственной страной в Европе, где свободно происходит авиасообщение со странами, где объявлен карантин. К нам прилетают из Китая и Кореи, и только обстоятельства других стран заставляют наши самолеты не летать».

Экс-депутат сообщила, что вела коммуникацию с чиновниками, в частности, с Министерством здравоохранения.

«Я понимаю, что правительство в лице премьера, вице-премьера, в том числе ответственного за здравоохранение, должно взять на себя ответственность и донести до высокопоставленных чиновников, что пора принимать меры. Я готова с ним разделить эту ответственность, и сегодня в моем лице они должны видеть союзника. Если мы объединимся, то способны преодолеть экономические проблемы, которые могут возникнуть. Поверьте, как бы ни пострадала экономика, это несоизмеримая цена с человеческой жизнью», — подчеркнула Канопацкая.