Республиканский союз туристических организаций отправил МИД официальное письмо с просьбой разъяснить ситуацию, сложившуюся в белорусском туризме в связи с закрытием российских границ.

Ассоциация проинформировала внешнеполитическое ведомство о том, что российские компании отказываются возвращать белорусских туристов, находящихся в различных странах, в российские аэропорты.

«Белорусские туристы не могут улететь из Марокко, Кубы, Мексики, Таиланда и других стран», — говорится в обращении.

РСТО подчеркивает, что у туристов, «застрявших» в международных аэропортах, нет возможности вернуться на родину, иначе как через Москву, и просит оказать содействие.