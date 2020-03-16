Российские компании отказываются возвращать белорусских туристов
Республиканский союз туристических организаций отправил МИД официальное письмо с просьбой разъяснить ситуацию, сложившуюся в белорусском туризме в связи с закрытием российских границ.
Ассоциация
«Белорусские туристы не могут улететь из Марокко, Кубы, Мексики, Таиланда и других стран», — говорится в обращении.
РСТО подчеркивает, что у туристов, «застрявших» в международных аэропортах, нет возможности вернуться на родину, иначе как через Москву, и просит оказать содействие.