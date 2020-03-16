Российские компании отказываются возвращать белорусских туристов

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Республиканский союз туристических организаций отправил МИД официальное письмо с просьбой разъяснить ситуацию, сложившуюся в белорусском туризме в связи с закрытием российских границ.


Россия закрывает границу с Беларусью

Ассоциация проинформировала внешнеполитическое ведомство о том, что российские компании отказываются возвращать белорусских туристов, находящихся в различных странах, в российские аэропорты.

«Белорусские туристы не могут улететь из Марокко, Кубы, Мексики, Таиланда и других стран», — говорится в обращении.

РСТО подчеркивает, что у туристов, «застрявших» в международных аэропортах, нет возможности вернуться на родину, иначе как через Москву, и просит оказать содействие.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Россия белорусские туристы Город: Москва

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