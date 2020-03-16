Десятки человек крали продукты для школьных столовых в Гомеле

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Почти 30 человек обвиняются в участии в коррупционных схемах хищения.

По информации областного УВД, в криминальную схему были вовлечены заведующая складом городского комбината школьного питания, товаровед, заведующие столовых средних школ, а также индивидуальные предприниматели, всего — 29 человек.

Завскладом комбината школьного питания совместно с товароведом являлись идейными вдохновителями группы. По их предложению заведующие школьных столовых намеренно завышали количество учащихся. Тем самым на местах создавались излишки, которые в дальнейшем по поддельным накладным вывозились со склада КШП для реализации частным организациям области, а также в Россию.


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Масштаб был настолько большим, что даже с учетом того, что мясо, крупы, сахар, сгущенка и другие продукты продавались по заниженным ценам, прибыль дельцов исчислялась трехзначными цифрами.

При проверке оперативники выявили, что подобные махинации проворачивались еще в 25 учебных заведениях Гомеля. Общий ущерб составил более 200 тыс. рублей.

Из-за громкого дела о хищении продуктов для школьных столовых в прошлом году лишились своих должностей начальники районных отделов образования Гомеля.
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Тэги: хищение школьное питание школьные столовые Город: Гомель

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