Россия обвинила Беларусь в невыполнении рекомендаций ВОЗ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Беларуси рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», — говорится в сообщении.

В правительстве также заверили, что Беларусь была заблаговременно предупреждена об ограничении на въезд в Россию.

«Белорусская сторона была заблаговременно предупреждена о планируемых мерах в ходе состоявшегося 15 марта 2020 года телефонного разговора председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь С.Н. Румасом. Глава Совета министров Беларуси был проинформирован, в частности, о том, что ограничения на въезд в РФ не будут распространяться на определенные категории лиц, включая водителей грузового автотранспорта», — говорится в сообщении.

В правительстве РФ также отметили, что «высказывания руководства Республики Беларусь по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции» вызывают недоумение.

«В частности, высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Беларуси гораздо серьезнее, чем в России», — говорится в заявлении пресс-службы.