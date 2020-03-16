Конституционный суд России подтвердил законность обнуления сроков Путина

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На рассмотрение дела КС формально ушло около двух суток с момента поступления запроса. Документ незамедлительно отправляется президенту и не подлежит обжалованию.

Конституционный суд одобрил содержание всех поправок в Конституцию и предусмотренную для их вступления в силу процедуру общероссийского голосования, сообщает Би-би-си.

Он признал допустимым обнуление сроков президентских полномочий, фактически отменив свою прежнюю позицию по этому вопросу, которая в 1998 году запрещала баллотироваться на третий срок Борису Ельцину.


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КС указал, что теперь поправка к Конституции, разрешающая Владимиру Путину баллотироваться в 2024 году в президенты, содержит «специальную оговорку», которая при принятии Конституции 1993 года отсутствовала.

Согласно предложенной Путиным процедуре, все предложенные поправки будут вынесены на голосование единым пакетом — россияне смогут проголосовать за или против всех поправок вместе.

Голосование запланировано на 22 апреля. Пока в Кремле заявляли, что не планируют переносить голосование в связи с эпидемией коронавируса.
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Тэги: Конституция России президент России Конституционный суд Персона: Владимир Путин Город: Москва

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