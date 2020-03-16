МИД обеспокоен застрявшими за границей белорусскими туристами

О сложной ситуации с возвращением белорусских граждан, «спровоцированной жесткими ограничительными мерами по въезду иностранцев», которые введены рядом государств из-за коронавируса, сообщило Министерство иностранных дел.

«По сути белорусы, находящиеся сегодня за рубежом, оказываются практически отрезанными от возможности вернуться на Родину транзитом через многие страны», — говорится в опубликованном 16 марта заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолия Глаза.

Тем не менее, по его словам, все случаи отслеживаются МИД и белорусскими загранучреждениями в круглосуточном режиме.

«Активно оказывается содействие» в поиске альтернативных маршрутов по возвращению домой. Организуются дополнительные наземные пути доставки, соответствующие авиарейсы «Белавиа» в случае необходимости осуществляются более вместительным авиатранспортом.

МИД сожалеет «об озвученном на указанном фоне российской стороной решении о закрытии границы с Беларусью» и находится «в ожидании конкретной официальной информации от российской стороны о вариантах и модальностях имплементации указанной меры».

Ведомство обращает внимание, что 16 марта введен запрет на въезд на территорию Чехии всех иностранцев; с 16 марта до 14 апреля введено чрезвычайное положение в Армении; с 18 марта на две недели запрещен въезд иностранных граждан в Грузию; с 16 марта до 1 апреля «фактически введен запрет на въезд в Норвегию иностранцев, за исключением граждан Швеции и Финляндии, а также тех, у кого есть вид на жительство в стране».

Кроме того, 15 марта на территории Сербии введено чрезвычайное положение, закрыт въезд для всех иностранных граждан, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание; с 17 марта до 1 апреля в Молдове прекращаются все регулярные авиапассажирские рейсы, отменяются международные пассажирские железнодорожные маршруты; с 16 марта на неопределенный срок на границах Германии с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией введен пограничный контроль; с 16 марта по 15 апреля в Казахстане введен режим чрезвычайного положения, въезд иностранцев запрещен.

16 марта приостановлено авиационное и автодорожное сообщения между Узбекистаном и другими государствами; c 19 марта по 31 марта приостанавливается авиасообщение с иностранными государствами для всех международных аэропортов Египта.

«С учетом возможных мер по ограничению передвижения внутри Украины», гражданам Беларуси рекомендовано «максимально оперативно самостоятельно выдвигаться к ближайшим пунктам пропуска на белорусско-украинской границе, где они смогут в пешем порядке вернуться на родину до 00 часов 01 минуты 17 марта».

Внешнеполитическое ведомство «в связи с текущим развитием ситуации» рекомендует соотечественникам «воздержаться в данный период от зарубежных поездок».