Россия закрывает границу для иностранцев больше чем на месяц

Решение принято «для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции».

«Правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении правительства РФ.

Об этом глава правительства России Михаил Мишустин проинформировал своих коллег из Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Решение не распространяется на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений; водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника; лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.