В ЕЭАС обнуляют пошлины на электромобили

Совет ЕЭК принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа на отдельные виды транспортных средств с электрическими двигателями.

Источник: ЕЭК

«Предлагается установить эту меру с учетом скачка курсов национальных валют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры», — сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования.