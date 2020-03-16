В ЕЭАС обнуляют пошлины на электромобили

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Совет ЕЭК принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа на отдельные виды транспортных средств с электрическими двигателями.

Источник: ЕЭК


Стали известны подробности указа о стимулировании использования электромобилей

«Предлагается установить эту меру с учетом скачка курсов национальных валют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры», — сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Решение вступает в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования.
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Тэги: электромобили ЕАЭС Совет ЕЭК

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