ВОЗ дала новые рекомендации по коронавирусу

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Активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция поможет странам побороть новый тип коронавируса COVID-19.


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Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации, передает «РБК-Украина».

«Опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран доказывает, что агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения останавливает инфекцию», — сказал глава ВОЗ.

Организация послала 1,5 миллиона тестов 120 странам.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: ВОЗ коронавирус COVID-19 Персона: Тедрос Аданом Гебреисус

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