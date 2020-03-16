ВОЗ дала новые рекомендации по коронавирусу

Активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция поможет странам побороть новый тип коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации, передает «РБК-Украина» .

«Опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран доказывает, что агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения останавливает инфекцию», — сказал глава ВОЗ.

Организация послала 1,5 миллиона тестов 120 странам.