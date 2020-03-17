Неофициально: до 6 апреля в вузах отменяются поточные лекции и занятия по физкультуре

С целью предотвращения распространения коронавируса в белорусских вузах до 6 апреля отменяются поточные лекции, другие занятия с количеством студентов более 60, а также занятия по физкультуре.

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Такую информацию накануне вечером подтвердили БелаПАН преподаватели и студенты трех высших учебных заведений. Официальный комментарий Минобразования агентство рассчитывает получить утром.

В настоящее время в вузах корректируется расписание во избежание перерывов между занятиями («форточек»).

12 марта правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

16 марта Министерство спорта и туризма рекомендовало подчиненным организациям, а также областным и минскому городскому управлениям спорта и туризма до 6 апреля «отменить проведение с последующим переносом на более поздние сроки» спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков.

В понедельник Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса». Не обошел он в этой связи и страну-соседку, отметив, что «Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», сказал глава государства (Москва 16 марта приняла решение частично закрыть из-за COVID-19 границу с Беларусью).

Официальный белорусский лидер пригрозил российским коллегам, что если Беларусь примет ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на эти гневные выпады Лукашенко заметил, что Россия пошла на такой шаг в целях защиты здоровья граждан своей страны.

Ранее сообщалось, что, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек.

Ректоратом БГУ принято решение о переносе лекций для всех факультетов на более поздний срок, а Министерство образования усилило санитарно-профилактические меры во всех своих учреждениях.

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