До +14°C: в Беларусь пришло тепло
Сегодня днем погоду в большинстве регионов будет формировать область повышенного атмосферного давления (днем по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в юго-восточной части страны. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Столбик термометра днем в регионах республики будет колебаться в пределах:
- Брест +12..+14°C;
- Витебск +4..+6°C;
- Гомель +5..+7°C;
- Гродно +9..+11°C;
- Могилев +6..+8°C;
- Минск +6..+8°C.
Напомним, накануне сообщалось, что в среду в Беларуси воздух прогреется до +17°С.