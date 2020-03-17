До +14°C: в Беларусь пришло тепло

Сегодня днем погоду в большинстве регионов будет формировать область повышенного атмосферного давления (днем по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела).

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в юго-восточной части страны. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Столбик термометра днем в регионах республики будет колебаться в пределах:

Брест +12..+14°C;

Витебск +4..+6°C;

Гомель +5..+7°C;

Гродно +9..+11°C;

Могилев +6..+8°C;

Минск +6..+8°C.

Напомним, накануне сообщалось, что в среду в Беларуси воздух прогреется до +17°С.