До +14°C: в Беларусь пришло тепло

/ Общество
Просмотров: 28

Сегодня днем погоду в большинстве регионов будет формировать область повышенного атмосферного давления (днем по юго-востоку скажется влияние фронтального раздела).

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь в юго-восточной части страны. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Столбик термометра днем в регионах республики будет колебаться в пределах:

  • Брест +12..+14°C;
  • Витебск +4..+6°C;
  • Гомель +5..+7°C;
  • Гродно +9..+11°C;
  • Могилев +6..+8°C;
  • Минск +6..+8°C.

Напомним, накануне сообщалось, что в среду в Беларуси воздух прогреется до +17°С.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси