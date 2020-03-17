Макрон начал использовать риторику Лукашенко

Президент Франции Эмманюэль Макрон в последнем своем заявлении использовал фигуры речи, которые уже присутствуют в лексике Александра Лукашенко.

Фото со страницы Эмманюэля Макрона в соцсети

Так, в своем обращении к нации 16 марта он заявил, что Франция серьезно ограничивает на 15 дней перемещение людей внутри страны, а также объявил о закрытии внешних границ ЕС.

«Я понимаю, что то, о чем я прошу — беспрецедентно, но обстоятельства требуют этого. Мы на войне», — приводит Би-би-си слова главы Пятой республики.

Напомним, Александр Лукашенко регулярно в последнее время использует термин «война».

Так, в частности, 28 января на совещании по проблемам АПК Витебской области он заявил, что стоит вопрос «в спасении области и крестьян. А чтобы их спасти, их надо там объединить и заставить работать. И заплатить им деньги. И сказать, что молоко и мясо в этом году кровь из носу вы должны на головное предприятие поставить. Или нет? Война идет, а вы болтовней занимаетесь».

30 января, давая наставления новому гендиректору Минского завода колесных тягачей Алексею Римашевскому, глава государства сказал: «Мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других. Тогда купят. Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам».

Что же касается отношения президентов к COVID-19, то оно разнополярно. Если Макрон бьет тревогу, то Лукашенко сохраняет видимое спокойствие, заявляя, что «мир с ума сошел от коронавируса».

Отметим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом во Франции за последние сутки увеличилось на 1,2 тыс и составило 6,6 тысячи. Уже зафиксировано 148 летальных исходов.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения Беларуси, на данный момент в стране официально подтверждено заражение 36 человек.

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