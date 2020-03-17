Транспортный коллапс на границе продолжается: очереди становятся еще больше

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Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза становится все более напряженной — очереди большегрузных автомобилей растут.

Фото pixabay.com

По данным Государственного пограничного комитета на восемь утра, в очередях на выезд в три страны ЕС скопилось две тысячи фур.

Больше всего их находится на литовском направлении — более 1020:

  • «Каменный Лог» — более 700;
  • «Привалка» — более 320.       

Огромное количество грузовиков «отдыхает» на выезде в Польшу — более 880:

  • «Козловичи» — более 550;
  • «Брузги» — более 250;
  • «Берестовица» — более 80.

На выезде в Латвию ситуация менее критична — более 80:

  • «Григоровщина» — более 50;
  • «Урбаны» — более 30.

Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.

Отметим, что после того, как  Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: очереди фур на границе коронавирус COVID-19

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