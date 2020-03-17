В ЕАЭС приняли меры из-за коронавируса

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса.

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Решение принято по результатам рассмотрения предложений армянской и кыргызской сторон о выработке согласованных мер и рекомендаций в связи с распространением COVID-19, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Как подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, принципиальное решение принято. В ближайшее время эксперты сторон согласуют конкретный перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения вирусной инфекции.

Кроме того, члены Совета поручили коллегии ЕЭК сформировать рабочую группу для принятия оперативных мер и обмена информации в целях обеспечения макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на пространстве ЕАЭС в условиях распространения коронавируса.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения комиссии обязательны для исполнения в странах ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек.

Александр Лукашенко сохраняет видимое спокойствие, заявляя, что «мир с ума сошел от коронавируса».

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