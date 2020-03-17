Где ГАИ подготовила ловушки для автомобилистов

Госавтоинспекция продолжает вести борьбу с одним из самых грубых нарушений Правил дорожного движения — превышением скорости.

В этой связи в некоторых местах кроме патрульных экипажей ДПС появятся мобильные датчики фиксации скорости.

Так, по 19 марта радар будет находиться в Гродно на улице Славинского. Также, по информации областной ГАИ, по 25 марта он будет установлен в Лиде на проспекте Победы.

Столичная дорожная милиция сообщила, что по 5 апреля фиксатор скорости находится в районе проспекта Независимости, 99.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.