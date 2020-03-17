Лукашенко в День святого Патрика отметил дружбу между белорусами и ирландцами

По мнению Александра Лукашенко, отношения между Беларусью и Ирландией имеют дружественный и доверительный характер.

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Как сказано в поздравлении президенту Ирландии Майклу Хиггинсу по случаю национального праздника — Дня святого Патрика, глава государства поблагодарил ирландское общество за помощь Беларуси в минимизации последствий аварии на ЧАЭС и в развитии двусторонних контактов с пострадавшими регионами нашей страны.

Лукашенко надеется, что такое сотрудничество между двумя государствами «и впредь будет способствовать расширению взаимодействия в разнообразных отраслях».

Он пожелал народу Ирландии мира и благополучия.