Кто тянет экономику Беларуси на дно

По данным официальной статистики, валовой региональный продукт (ВРП) в январе-феврале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го снизился в четырех регионах.

Как сообщается, в Витебской области ВРП снизился на 1,6% и составил 1 млрд 449 млн рублей (доля в ВВП — 7,4%). В Гомельской — на 2,7%, где составил 1 млрд 957,8 млн рублей (10%). В Могилевской — на 0,5% и составил 1 млрд 297,4 млн рублей (6,6%), в Минской — на 4,5% до 2 млрд 866,5 млн (14,7%).

ВРП вырос в Гродненской области на 0,6% до 1 млрд 483,9 млн рублей (7,6% к ВВП), в Брестской — на 1% до 1 млрд 760,6 млн рублей (9%) и Минске на 1,9% до 5 млрд 397,1 млн рублей (27,6%).

Нераспределенная часть составила 17,1% ВВП.

По итогам 2017 и 2018 годов ВРП увеличился во всех регионах. В 2019-м по сравнению с 2018-м вырос в Минской, Могилевской, Брестской областях и Минске. В Гомельской и Витебской областях ВРП не изменился, в Гродненской — снизился.

Как сообщалось, в целом ВВП Беларуси в январе-феврале снизился на 0,6% и составил 19 млрд 525,4 млн рублей.