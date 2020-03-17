Фотофакт. В Минске опустело метро

/ Общество
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В Минском метро заметно опустело. Даже в часы пик пассажиров не как «кильки в банке».

Как написал читатель Naviny.by Дмитрий, ехавший сегодня на работу в районе девяти часов утра (этот маршрут он проделывает ежедневно по будням), «такого пустого состава я, наверное, в это время никогда не видел».

Фото Naviny.by

Не исключено, что минчане прислушались ко многим рекомендациям по поводу коронавируса COVID-19 и, по возможности, избегают мест, где много людей.

Впрочем, в нашей редакции вспомнили, что полупустые вагоны Минского метро были замечены в первые дни после взрыва на станции Октябрьская 11 апреля 2011 году.

Ранее сообщалось, что, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек.

Александр Лукашенко сохраняет видимое спокойствие, заявляя, что «мир с ума сошел от коронавируса».

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: минское метро общественный транспорт коронавирус COVID-19 Город: Минск

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