Утром 17 марта доллар растет, а евро падает

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Открытие торгов во вторник, 17 марта, ознаменовалось ростом американской и российской, а также падением европейской валют.

Фото pixabay.com

Три основные иностранные валюты открыли свои сессии со следующими показателями:

  • доллар: +0,0005 пункта — 2,3641 белорусского рубля;
  • российский рубль: +0,0204 пункта — 3,1898 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро: −0,0008 пункта — 2,6383 белорусского рубля.

По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.
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