Еще один претендент вышел из процедуры праймериз

Из пяти кандидатов, которые стартовали в процедуре определения единого кандидата от ряда оппозиционных структур, осталось только трое.

Фото со страницы Алексея Янукевича в соцсети

После выхода из процесса одного из руководителей оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца о своем решении завершить участие в праймериз заявил заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

Изначально в качестве претендентов на пост единого кандидата от части оппозиции были зарегистрированы Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич (выдвигались от своих организаций), а также Ольга Ковалькова (путем сбора подписей).

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