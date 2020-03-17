Еще один претендент вышел из процедуры праймериз

/ Выборы
Просмотров: 307

Из пяти кандидатов, которые стартовали в процедуре определения единого кандидата от ряда оппозиционных структур, осталось только трое.

Фото со страницы Алексея Янукевича в соцсети

После выхода из процесса одного из руководителей оргкомитета по созданию БХД Павла Северинца о своем решении завершить участие в праймериз заявил заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

Изначально в качестве претендентов на пост единого кандидата от части оппозиции были зарегистрированы Алексей Янукевич, Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич (выдвигались от своих организаций), а также Ольга Ковалькова (путем сбора подписей).

 

Будет дополнено

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Алексей Янукевич

Другие материалы на эту тему:

Уже без Северинца. Противники Лукашенко споткнулись о коронавирус и вертикаль

Уже без Северинца. Противники Лукашенко споткнулись о коронавирус и вертикаль

Проект праймериз разделил оппозицию на объединенную и разрозненную

Проект праймериз разделил оппозицию на объединенную и разрозненную

В Новополоцке на праймериз победил Северинец

В Новополоцке на праймериз победил Северинец

Противники Лукашенко выберут сильнейшего. Какая участь его ждет?

Противники Лукашенко выберут сильнейшего. Какая участь его ждет?