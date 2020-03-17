Минобразования: вузы сами решают, как бороться с COVID-19

Министерство образования оставляет на усмотрение вузов, какие именно меры необходимо предпринять для недопущения распространения коронавируса COVID-19.

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Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая, «мы рекомендовали скорректировать учебный процесс, а вузы сами решают, как минимизировать контакты, оставляя в расписании самые необходимые занятия».

Так Минобразования прокомментировало временную отмену до 6 апреля в некоторых учреждениях высшего образования поточных лекций, других занятий с количеством студентов более 60, а также занятий по физкультуре. Накануне эту информацию подтвердили БелаПАН преподаватели и студенты трех высших учебных заведений.

15 марта ведомство сообщило, что в учебный процесс учреждений высшего образования вносятся изменения. Министерство рекомендовало «скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные». Кроме того, ограничивается проведение научных и культурно-массовых мероприятий.

«Во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры, предписанные органами санэпиднадзора», — говорилось в сообщении.

Под особым контролем будут находиться общежития. Минобразования рекомендовало ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия.

В этот же день пресс-служба Белгосуниверситета сообщила о переносе лекций для всех факультетов на более поздний срок. Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмене занятий — имеются в виду временные изменения в графике учебного процесса во избежание массового скопления людей, подчеркнули в БГУ.

«В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и др.», — отметили в вузе.

12 марта правительство приняло решение ограничить до 6 апреля проведение культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

16 марта Министерство спорта и туризма рекомендовало подчиненным организациям, а также областным и минскому городскому управлениям спорта и туризма до 6 апреля «отменить проведение с последующим переносом на более поздние сроки» спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков.

В понедельник Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса». Не обошел он в этой связи и страну-соседку, отметив, что «Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», сказал глава государства (Москва 16 марта приняла решение частично закрыть из-за COVID-19 границу с Беларусью).

Официальный белорусский лидер пригрозил российским коллегам, что если Беларусь примет ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на эти гневные выпады Лукашенко заметил, что Россия пошла на такой шаг в целях защиты здоровья граждан своей страны.

Ранее сообщалось, что, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек.

Ректоратом БГУ принято решение о переносе лекций для всех факультетов на более поздний срок, а Министерство образования усилило санитарно-профилактические меры во всех своих учреждениях.

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