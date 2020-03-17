Владельцы торговой сети «Светофор» попали «под колпак» МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли начало антимонопольное расследование в отношении владельцев торговой сети «Светофор».

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Как пояснила пресс-служба ведомства, в министерство поступило заявление Ассоциации розничных сетей, в котором отмечено, что «отдельная торговая сеть, позиционирующая себя как «жесткий дискаунтер», не соблюдает ассортиментные перечни, а также использует непрозрачные схемы приобретения товаров и демпингует, что заявитель рассматривает как недобросовестную конкуренцию».

«В соответствии с нормами антимонопольного законодательства приказом министра от 16 марта 2020 года начато антимонопольное расследование в отношении ООО «МосПродуктСервис», ООО «ЛенПродуктСервис», ООО «ВитебскПродуктСервис» и ООО «ГомельПродуктСервис», — говорится в сообщении. Данные компании являются владельцами сети «Светофор».

О таком решении представители торговой сети проинформированы на рабочей встрече, которая состоялась 16 марта в МАРТ.

«В ходе встречи обозначено, что значительные несоответствия требованиям ассортиментных перечней были выявлены и в результате мониторингов торговых объектов. Вместе с тем отмечено, что «жесткие дискаунтеры» — это механизм, который давит на торговые организации, занимающие доминирующее положение, и заставляет их сдерживать цены», — отметила пресс-служба МАРТ.

По итогам антимонопольного расследования планируется не только установить факт наличия либо отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, но и определить понятие и требования к такому формату, как «жесткий дискаунтер», «с целью создания четких и понятных условий работы на данном рынке», говорится в сообщении.

«Светофор» — сеть магазинов низких цен в Минске, Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и других городах Беларуси. На конец февраля насчитывала 31 магазин.