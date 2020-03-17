В Полоцком районе молодую женщину насмерть сбил поезд

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Трагедия на железной дороге произошла вечером в понедельник, 16 марта.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в Следственном комитете, тело женщины без признаков жизни было обнаружено прохожим рядом с железной дорогой у деревни Черемушкино.

Прибывшая на место вызова следственно-оперативная группа осмотрела тело женщины и обнаружила телесные повреждения, характерные для травмирования поездом. Рядом были найдены наушники, подключенные к мобильному телефону.

По предварительным данным, 31-летняя сельчанка днем шла домой (проживала в деревне Богатырская) по пути, проходящему через железную дорогу, по которой проезжал поезд.
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Тэги: сбил поезд попала под поезд железная дорога Город: Полоцк

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