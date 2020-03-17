Лукашенко собрал на совещание все высшее руководство Беларуси

Во вторник, 17 марта, во Дворце Независимости в Минске при участии Александра Лукашенко проходит крупное совещание.

Около полусотни высших должностных лиц страны собрались, чтобы обсудить итоги социально-экономического развития страны за прошлый год и в целом оценить результаты пятилетки.

Как сообщает пресс-служба президента, в мероприятии принимают участие практически весь состав Совета министров, руководители Национального собрания и Администрации президента, главы регионов, другие начальники.

В начале совещания Лукашенко отметил, что его цель «избежать в будущем допущенных ошибок, используя приобретенный опыт», чтобы «могла существовать суверенная и независимая страна».