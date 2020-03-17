Минздрав рассказал о ситуации с COVID-19 в Беларуси

В Министерстве здравоохранения рассказали о ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун в ведомстве, за истекшие сутки новых случаев заражения не выявлено.

Ссылаясь на заявление министра здравоохранения Владимира Караника, сделанное сегодня на совещании в правительстве, она отметила, что «часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты».

Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, и в скором времени они будут приняты, добавил Караник.

«Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам», — цитирует министра пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось, что, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек. Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Всемирная организация здравоохранения поддержала меры, предпринимаемые Беларусью для борьбы с COVID-19.

Александр Лукашенко сохраняет видимое спокойствие, заявляя, что «мир с ума сошел от коронавируса».

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