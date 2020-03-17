В школе, где учится Коля Лукашенко, по «техническим причинам» закрыли бассейн

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По сведениям Naviny.by, Острошицко-Городокская средняя школа, где учится младший сын президента Николай Лукашенко, работает в штатном режиме.

Острошицко-Городокская средняя школа. Фото из архива БелаПАН

Между тем школьный бассейн, который обычно открыт для всех желающих (занятие стоит 7 рублей), не работает. В школе это объясняют не мерами по профилактике распространения коронавируса, а «техническими причинами».

Фото из архива БелаПАН

В школах Беларуси карантин не вводился. На просьбу БелаПАН прокомментировать появляющуюся в соцсетях информацию о том, что в школах и вузах уменьшилась посещаемость занятий, пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая сказала 16 марта:

«У нас нормативно прописано, что дети могут учиться на дому по заявлению родителей. Минобразования не может запретить родителям забрать ребенка из школы. Что касается студентов и учащихся профессиональных учреждения образования, то они могут не посещать занятия только по справке из поликлиники о нетрудоспособности. Это взрослые люди, учеба — это их работа».

Также Высоцкая подчеркнула, что решение о введении карантина в учреждениях образования в Беларуси принимает Министерство здравоохранения.

По последним данным Минздрава, в стране 36 подтвержденных случаев коронавируса. На эпидемиологическом и медицинском контроле находятся 2583 человека, на данный момент у них нет признаков инфекции.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: дети Лукашенко Персона: Николай Лукашенко

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