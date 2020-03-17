В школе, где учится Коля Лукашенко, по «техническим причинам» закрыли бассейн
По сведениям Naviny.by, Острошицко-Городокская средняя школа, где учится младший сын президента Николай Лукашенко, работает в штатном режиме.
Между тем школьный бассейн, который обычно открыт для всех желающих (занятие стоит 7 рублей), не работает. В школе это объясняют не мерами по профилактике распространения коронавируса, а «техническими причинами».
В школах Беларуси карантин не вводился. На просьбу
«У нас нормативно прописано, что дети могут учиться на дому по заявлению родителей. Минобразования не может запретить родителям забрать ребенка из школы. Что касается студентов и учащихся профессиональных учреждения образования, то они могут не посещать занятия только по справке из поликлиники о нетрудоспособности. Это взрослые люди, учеба — это их работа».
Также Высоцкая подчеркнула, что решение о введении карантина в учреждениях образования в Беларуси принимает Министерство здравоохранения.
По последним данным Минздрава, в стране 36 подтвержденных случаев коронавируса. На эпидемиологическом и медицинском контроле находятся 2583 человека, на данный момент у них нет признаков инфекции.