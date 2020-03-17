Белорусские компании будут платить НДС за рекламу на Facebook

Реклама на Facebook будет облагаться в Беларуси 20-процентным налогом на добавленную стоимость с 1 марта 2020 года.

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Это касается рекламодателей, которые в качестве целевой страны сбыта выбрали Беларусь, не добавили белорусский ИНН в аккаунт Facebook и не указали, что являются белорусским юридическим лицом, которое ответственно за хозрасчет и уплату НДС согласно статьям 114 и 141 Налогового кодекса Беларуси, сообщает Marketing.by .

Регистрационный номер налогоплательщика, или ИНН, можно добавить в настройках рекламного аккаунта в Ads Manager.

Вам также будет предложено поставить флажок, чтобы отметить, являетесь ли вы белорусским юридическим лицом, ответственным за хозрасчет и уплату НДС согласно статьям 114 и 141 НК.

При этом указывать ИНН необязательно. Однако если вы зарегистрированы для уплаты НДС, укажите ИНН и поставьте флажок, чтобы подтвердить, что вы являетесь белорусским юридическим лицом, ответственным за хозрасчет и уплату НДС согласно статьям 114 и 141 НК. Тогда Facebook не будет списывать с вас средства.

С вас будет взиматься НДС при покупке рекламы независимо от того, в каких целях вы приобретаете рекламу на Facebook — коммерческих или личных. Если вы используете неавтоматический способ оплаты рекламы на Facebook, НДС будет взиматься при пополнении счета рекламного аккаунта.

Facebook ― иностранная компания, которая не осуществляет деятельность в Беларуси через постоянное представительство (нерезидент). Поэтому согласно Налоговому кодексу Беларуси большинство белорусских компаний, прибегающих к услугам этой площадки, должны уплатить не только НДС в размере 20%, но и налог на доход иностранных организаций 15%.