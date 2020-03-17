«Хвалиться особо нечем». Лукашенко недоволен итогами пятилетки

Александр Лукашенко считает, что по итогам пятилетки (заканчивается в этом году) властям в сфере экономики особо нечем хвалиться.

Фото пресс-службы президента

Как заявил он на сегодняшнем совещании, вроде бы, и рост есть зарплат-пенсий, и низкий уровень инфляции, и увеличение ЗВР и даже небольшое снижение валового внешнего долга, а с другой — четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность работы Совмина и Нацбанка, не достигнуты. Это — наращивание экспорта, приток иностранных инвестиций, рост производительности труда и увеличении ВВП.

По мнению Лукашенко, прирост ВВП в 1,2%, «мягко говоря, — очень скромный результат».

Глава государства подчеркнул, что итоги работы экономического штаба (в т.ч. и регионы) по казанным направлениям «нельзя отнести в копилку заслуг».

«А ведь это базовые вопросы, от прогресса которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу», — приводит слова президента его пресс-служба.

Он также подчеркнул, что планы на год готовил действующий состав правительства.