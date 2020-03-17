Биржа: доллар 17 марта обновил исторический максимум

Курс доллара в Беларуси во вторник, 17 марта, достиг нового исторического максимума.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже курс американской валюты вырос на 0,37 копейки (+0,16%) и составил 2,3673 белорусского рубля. Это новый исторический максимум. Прежний курсовой рекорд был зафиксирован 16 марта и составил 2,3636 белорусского рубля.

Вырос сегодня и курс российского рубля. Плюс составил 2,19 копейки (+0,69%) — 3,1913 белорусского рубля за 100 российских.

А вот курс евро снизился на 0,56 копейки (-0,21%) — 2,6335 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Пандемия коронавируса привела к снижению потенциального спроса на нефть в мире. При этом крупнейшие нефтедобывающие страны (Россия и Саудовская Аравия) не смогли договориться о согласованной политике в нефтяной сфере, и это на прошлой неделе породило высокую волатильность на валютном рынке, котировки которого зависят от цен на нефть. К полудню 17 марта баррель марки Brent торговался на уровне 30 долларов США, свидетельствуют данные торгов.

Между тем Национальный банк Беларуси на прошлой неделе заявил, что не собирается пересматривать режим курсообразования. Нынешний режим курсообразования является вполне адекватным даже в условиях высокой волатильности, считает регулятор.

«В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке», — подчеркнули в пресс-службе Нацбанка и обратили внимание, что Национальный банк «по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения».