21 и 22 марта закроются пять станций второй линии метро. От «Каменной горки» до «Октябрьской» пустят автобус
21 и 22 марта будут закрыты пять станций второй линии минского метро — «Каменная горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная». Это необходимо для проведения строительных работ.
Движение по автозаводской линии в эти дни будет осуществляться только на участке «Могилевская» — «Фрунзенская».
На период закрытия станций будет организован временный скоростной автобусный маршрут № 913С «Ст.м. Каменная горка — ст.м. Октябрьская».
На маршруте остановки будут осуществляться у станции метро «Каменная горка», станции метро «Кунцевщина», станции метро «Спортивная», станции метро «Пушкинская», станции метро «Молодежная» (ул. Кальварийская), станции метро «Фрунзенская», станции метро «Немига» (Замчище, только в прямом направлении), станции метро «Октябрьская» (улица Ленина).
Автобусный маршрут № 913С будет работать с 05:15 до -1:05. Интервал движения составит 2-4 минуты.
В обычном режиме вторая линия метро возобновит работу 23 марта в 05:30.