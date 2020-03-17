21 и 22 марта закроются пять станций второй линии метро. От «Каменной горки» до «Октябрьской» пустят автобус

21 и 22 марта будут закрыты пять станций второй линии минского метро — «Каменная горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная». Это необходимо для проведения строительных работ.

Движение по автозаводской линии в эти дни будет осуществляться только на участке «Могилевская» — «Фрунзенская».

На период закрытия станций будет организован временный скоростной автобусный маршрут № 913С «Ст.м. Каменная горка — ст.м. Октябрьская».

На маршруте остановки будут осуществляться у станции метро «Каменная горка», станции метро «Кунцевщина», станции метро «Спортивная», станции метро «Пушкинская», станции метро «Молодежная» (ул. Кальварийская), станции метро «Фрунзенская», станции метро «Немига» (Замчище, только в прямом направлении), станции метро «Октябрьская» (улица Ленина).

Автобусный маршрут № 913С будет работать с 05:15 до -1:05. Интервал движения составит 2-4 минуты.

В обычном режиме вторая линия метро возобновит работу 23 марта в 05:30.