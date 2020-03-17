Лукашенко: экспорт в 2019 году провалили

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Говоря об итогах социально-экономического развития Беларуси за прошлый год, Александр Лукашенко отметил, что тема внешних рынков сбыта уже «набила оскомину».

Фото пресс-службы президента

«Я не буду говорить о том, что экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается, а валовой внутренний продукт вырос только за счет внутреннего спроса», — приводит пресс-служба президента его слова на сегодняшнем совещании.


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Он напомнил, что экспорт был назван приоритетом пятилетки, а «мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционные». По его словам, это «вопрос нашего выживания».

Лукашенко также отметил, что эффективность работы, прежде всего госсектора, выше не стала.

«Это существенная часть экономики, и необходимы решительные меры, чтобы они были ее локомотивом, а не тяжким грузом, — подчеркнул он. — Подавляющее большинство районов должны иметь более высокие темпы развития, чтобы в нашем обществе не возникало разделительных линий по уровню доходов и качеству жизни населения».

Ранее сообщалось, что Лукашенко на совещании заявил, что по итогам года «хвалиться особо нечем».

За всеми громкии заявлениями с совещания руководства страны можно следить на сайте, а также в наших каналах в Telegram и Viber.
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Тэги: совещание у Лукашенко экспорт Персона: Александр Лукашенко

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