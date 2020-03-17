Румас рассказал, какими будут зарплаты в конце года

Выступая на сегодняшнем совещании у Александра Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас высказал мнение, что в минувшем году Совмин смог сохранить главные макроэкономические пропорции и обеспечить сбалансированное развитие.

Он напомнил, что президент, когда назначал новое правительство в качестве основной задачи ставил обеспечение роста доходов людей.

Румас отрапортовал, что результат достигнут, подчеркнув «устойчивый рост благосостояния населения».

Премьер сообщил, что зарплата по стране, начиная с марта прошлого года, «устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей». Глава правительства заверил, что «ее размер на конец года составил 1,24 тыс. рублей, в бюджетном секторе, как и обещали, вышли на соотношение 80% при средней зарплате в 993 рублей».

По его словам, выполняется задача по увеличению зарплат педагогам и врачам. Касаясь размера пенсий, Румас подчеркнул, что они увеличились на 20% (на 13,4% с учетом инфляции): «Это самый высокий темп за последние 5 лет».

Напомним, на совещании Лукашенко заявил, что по итогам года «хвалиться особо нечем». Он также отметил, что правительство провалило экспорт в 2019 году.

Также по словам главы государства, в Беларуси ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно.