Лукашенко посоветовал белорусам травить вирус водкой и тракторами

Глава государства выдал очередную порцию советов о том, как избежать заражения коронавирусом.

«Чаще мойте руки, завтракайте, вовремя обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но в день 40-50 граммами в пересчете на чистый спирт травить этот вирус!», – напутствовал Лукашенко чиновников, которые вступили в новые должности 16 марта.

«Но не на работе!» – добавил президент.

Лукашенко также советует ходить в сухую сауну: «Китайцы нам подсказали, что этот вирус при 60 градусах не выдерживает».

«Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе. Хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел, вовремя руки полоскать и прочее. Это тоже полезно!», – считает Лукашенко.

При этом глава государства посоветовал не допускать паники, а «просто работать, особенно сейчас на селе».

«Приятно смотреть по телевизору, люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит!», – резюмировал президент страны.