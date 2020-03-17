«Печально, что решения наших друзей основаны на неких абстрактных пропорциях». МИД Беларуси ответил правительству РФ

На сегодняшний день установлены два случая завоза на территорию Беларуси коронавируса из Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение правительства России об ограничении въезда в РФ с территории Беларуси.

В опубликованном вечером 16 марта сообщении пресс-службы российского правительства отмечалось, что такие меры «вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств» (16 марта Москва частично закрыла из-за COVID-19 границу с Беларусью).

Глаз подчеркнул, что все зарегистрированные случаи коронавируса в Беларуси были «привезены извне». «Белорусы же пока никому его не экспортировали. Даже не хочется фантазировать на тему того, каковы же должны быть наши действия, следуя логике российской стороны», — сказал он.

«Печально, что решения наших российских друзей в большей мере основаны на неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей. Тем более граждан страны, являющейся, как было сказано вчера в Кремле, «нашим ближайшим партнером и союзником», — отметил представитель МИД. — Полагаю, и в ВОЗ искренне удивятся утверждениям российской стороны о несоблюдении Беларусью их рекомендаций. ВОЗ призывает к сплоченности и последовательно заявляет о неэффективности ограничений на перемещение людей во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения».

По словам Глаза, Беларусь с самого начала распространения эпидемии работает с ВОЗ круглосуточно. «И нет ни одной рекомендации, которую бы не выполняла белорусская сторона. По крайней мере, эту позицию высказывает сама организация. Достаточно прочесть хотя бы сегодняшнее заявление странового офиса ВОЗ в Беларуси», — сказал он.

Глаз подчеркнул, что с эпидемией можно эффективно бороться только совместными усилиями. «Это общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений. 75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек. Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сегодня Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса». Не обошел он в этой связи и страну-соседку, отметив, что «Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», сказал глава государства.

Официальный белорусский лидер пригрозил российским коллегам, что если Беларусь примет ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия пошла на такой шаг в целях защиты здоровья граждан своей страны. Он подчеркнул, что «Россия принимает те меры, которые считает необходимыми».

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