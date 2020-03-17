Нацбанк: по итогам 2019 года дефицит счета текущих операций превысил 1 млрд долларов

По данным Национального банка Беларуси, дефицит счета текущих операций по итогам 2019 года составил 1,16 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, ВВП Беларуси по итогам 2019 года сложился на уровне 132 млрд рублей (по среднему курсу — 63,2 млрд долларов). Соответственно, дефицит счета текущих операций в 2019 году составил около 1,7% к ВВП.

По итогам 2018 года был достигнут профицит текущего счета, который составлял 24,2 млн долларов.

По данным Нацбанка, дефицит счета текущих операций в 2019 году стал результатом изменений в торговом балансе. Если в 2018-м сальдо по товарам и услугам было положительным (929,1 млн долларов), то по итогам 2019 года оно оказалось отрицательным (минус 292,7 млн долларов).

Платежный баланс страны отражает соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за границы, и всех ее платежей за границу.

Счет текущих операций платежного баланса включает внешнеэкономические операции с экономическими ценностями. Под текущими операциями понимаются операции с товарами, услугами и доходами.

Дефицит платежного баланса по текущим операциям означает, что стране необходимо искать источники для его финансирования — привлекать займы, продавать активы. Для Беларуси многие годы был характерен высокий дефицит текущего счета платежного баланса.

В 2007-2014 годах из-за роста цен на энергоносители, стимулирования внутреннего спроса дефицит текущего счета платежного баланса превышал 5%, в отдельные годы — 10% ВВП.

С 2015 года, когда власти стали ограничивать денежное предложение и обеспечивать ценовую стабильность, дефицит текущего счета стал постепенно уменьшаться.

В 2017 году дефицит счета текущих операций платежного баланса составил 1,7% ВВП, по итогам 2018 года — 0,4% ВВП (наименьший размер дефицита с 2005 года).

Международный валютный фонд рекомендует Беларуси проводить экономическую политику, при которой размер дефицита счета текущих операций не будет превышать 2% ВВП.