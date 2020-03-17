В поликлиниках Минска ограничили прием здоровых детей
Ограничения коснулись вакцинации, профосмотров, выдачи ежегодных справок о состоянии здоровья.
На сайте 4-й детской поликлиники
«Температурящих больных просят обращаться через фильтр-бокс», — сказано в сообщении.
Такие нововведения не отменяют прием всех здоровых детей, а лишь ограничивают, чтобы уменьшить количество контактов.
Предварительно такое нововведение будет действовать до 6 апреля и касается оно всех детских учреждений здравоохранения Минска.