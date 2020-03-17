Вслед за баскетбольными лигами приостановлены и волейбольные

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По 6 апреля будут приостановлены матчи чемпионата Беларуси по волейболу в дивизионе «А» и «Б», сообщили в Белорусской федерации волейбола.

«В первую очередь мы руководствовались здоровьем наших спортсменов, тренеров и болельщиков, которое имеет приоритетное значение. Благодарим всех за понимание принятых нами мер и желаем всем оставаться здоровыми и соблюдать личную гигиену», — отметил председатель Белорусской федерации волейбола Эдуард Венский.


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В среду, 18 марта, пройдут два матча у мужчин в дивизионе «А» — «Строитель» — «Энергия» и «Легион» — «Шахтер». Поединки состоятся в закрытом режиме (без болельщиков) и без участия детей и подростков в обслуживании матчей.

После этого до 6 апреля в белорусском чемпионате наступит пауза. Ближе к этой дате будет принято решение о возобновлении матчей чемпионата Беларуси по волейболу.

Напомним, что первыми из игровых видов спорта в Беларуси приостановили соревнования во всех лигах по баскетболу (с 16 марта).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: волейбол баскетбол коронавирус COVID-19 Персона: Эдуард Венский

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