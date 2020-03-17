УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

Союз европейских футбольных ассоциаций провел заседание в формате видеоконференции. Главный вопрос встречи касался чемпионата Европы-2020, который оказался под угрозой срыва из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В итоге было принято решение перенести турнир на 2021 год (11 июня — 11 июля). Об этом сообщила Норвежская футбольная ассоциация на своей странице в «Твиттере».

Евро-2020 планировалось провести с 12 июня по 12 июля в 12 городах.

Сборная Беларуси по футболу имеет шанс попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций, но нужны две победы: над Грузией и победителем матча Северная Македония — Косово.

Матч Грузия — Беларусь должен состояться 26 марта в Тбилиси, но может быть перенесен на более поздний срок.