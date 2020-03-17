В Galleria Minsk открывается магазин Stradivarius
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Молодежный бренд одежды, обуви и аксессуаров Stradivarius, входящий в состав fashion-ритейлера Inditex Group, откроет до конца весны свой магазин в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk.
Stradivarius — испанская марка молодежной одежды основанная как семейный бизнес в 1994 году. В 1999 году бренд был выкуплен группой компаний Inditex.
Магазины под брендом Stradivarius работают в 66 странах. Больше всего магазинов Stradivarius открыто в Испании (293), на втором месте Польша (71), на третьем — Россия (50).
Дизайнеры марки каждый месяц создают новые коллекции, а ассортимент магазинов обновляется каждые две недели.
Площадь нового магазина составит 440 квадратных метров. Он будет расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра.