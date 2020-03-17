В Galleria Minsk открывается магазин Stradivarius

Молодежный бренд одежды, обуви и аксессуаров Stradivarius, входящий в состав fashion-ритейлера Inditex Group, откроет до конца весны свой магазин в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk.

Stradivarius — испанская марка молодежной одежды основанная как семейный бизнес в 1994 году. В 1999 году бренд был выкуплен группой компаний Inditex.

Магазины под брендом Stradivarius работают в 66 странах. Больше всего магазинов Stradivarius открыто в Испании (293), на втором месте Польша (71), на третьем — Россия (50).

Дизайнеры марки каждый месяц создают новые коллекции, а ассортимент магазинов обновляется каждые две недели.

Площадь нового магазина составит 440 квадратных метров. Он будет расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра.