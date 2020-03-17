Минчанин выпросил у студенток около 4 тысяч долларов на решение выдуманных проблем

По информации МВД, 22-летний парень создал фейковую страницу на сайте знакомств, представился Максимом Фроловым, выпускником престижного университета и управляющим на дядиной фирме.

Источник: пресс-служба МВД

В переписке он сыпал комплиментами и высказывал намерение создать крепкую семью, входил в доверие к собеседницам и принимался выманивать деньги, не встречаясь с теми лично.

В какой-то момент молодой человек сообщал девушкам об ухудшении здоровья, на поправку которого срочно требовались деньги. С теми, кто отказывался помогать, тут же обрывал связь.

Три студентки в возрасте 19–20 лет перевели на банковский счет мошенника около 4 тыс. долларов. Одна копила на покупку авто, другая — на турпоездку, а третья взяла в долг у матери. Когда потерпевшие просили вернуть средства, молодой человек выдумывал новые проблемы. Одна из заемщиц обратилась к правоохранителям.

Фигурант находится в ИВС.