Белорусскую неделю моды перенесли на май

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Руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова рассказала, что решение о переносе было принято в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Мероприятие должно было проходить c 20 по 26 апреля.


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«Мы ежедневно мониторим ситуацию в соседних странах, а также в Беларуси, и конечно, не можем оставаться в стороне. Поэтому предлагаем всем любителям белорусской моды ограничиться минимальными средствами защиты и воздержаться от посещения мероприятий», — сказала Гончарова, передает TUT.by.

Кроме того, она отметила, что с начала года бренды-участники предстоящей Недели моды начали чувствовать проблему с поставкой тканей из Китая, Турции и Италии.

Официально Неделя моды переносится на 13−17 мая 2020 года.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: BFW Belarus Fashion Week коронавирус COVID-19 Персона: Янина Гончарова Город: Минск

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