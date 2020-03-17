Белорусскую неделю моды перенесли на май

Руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова рассказала, что решение о переносе было принято в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Мероприятие должно было проходить c 20 по 26 апреля.

«Мы ежедневно мониторим ситуацию в соседних странах, а также в Беларуси, и конечно, не можем оставаться в стороне. Поэтому предлагаем всем любителям белорусской моды ограничиться минимальными средствами защиты и воздержаться от посещения мероприятий», — сказала Гончарова, передает TUT.by .

Кроме того, она отметила, что с начала года бренды-участники предстоящей Недели моды начали чувствовать проблему с поставкой тканей из Китая, Турции и Италии.

Официально Неделя моды переносится на 13−17 мая 2020 года.