«Евроопт» на треть повысил поставки консервов, круп и туалетной бумаги

Ритейлер резко повысил отгрузку продуктов в магазины по всей стране на фоне возросшего спроса среди покупателей.

По информации пресс-службы компании «Евроторг», поставки товаров начали увеличивать с начала недели. Отгрузка всего ассортимента в целом повысилась на 10-15%, а на товары повышенного спроса — 25-30%. В первую очередь в магазины завезли муку, крупы, консервы, макаронные изделия, растительное масло и средства личной гигиены.

Помимо бакалеи, «Евроопт» увеличивает поставки импортных фруктов и овощей. В торговые объекты сети поставка данной продукции идет без перебоев.

Запасы повысили, прежде всего, в крупных магазинах: там, где формат предполагает наличие большого склада. Это касается гипер- и супермаркетов. Но больше товаров стало и в магазинах формата «у дома».

Кроме того, торговой сетью сформирован повышенный страховой запас на случай перебоев в поставках из-за закрытия границ.