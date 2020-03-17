Политсовет праймериз принял решение продолжить выборы единого кандидата от оппозиции, сообщил БелаПАН и.о. координатора штаба праймериз Алексей Сигаев.

«Властям не удалось повлиять на наши намерения. Единственная мера противодействия представителям идеологической вертикали — это интернет-голосование. Если власти смогут призвать 100 тысяч чиновников, то нам надо мобилизовать миллион граждан, чтобы это было народное мнение. Мы будем над этим работать, останавливаться не собираемся», — сказал Сигаев.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский также заявил БелаПАН, что в процедуре праймериз ключевым этапом будет интернет-голосование.

«Мы должны предлагать единение демократических сил. Все, что мы можем, пройти этот путь до конца настолько, насколько получится. Определяющим будет интернет-голосование. Если это будут десятки и сотни тысяч участников, тогда можно будет сказать, что процедура удалась. Если же люди покажут, что эта процедура не нужна, то все остановится само», — считает Рымашевский.

Он подчеркнул, что оргкомитет БХД не выходит из процедуры праймериз, несмотря на отсутствие своего кандидата.

«Руководящим органом БХД было принято решение продолжать участие. Это жизнь, это политика, есть разные обстоятельства и препятствия, которые чинят власти. Я серьезно отношусь к попыткам сорвать выборы, потому что это был не только приход людей на участки. Активистам, занимавшимся обзвоном и приглашениями, стали поступать ночные звонки, были взломаны их аккаунты в соцсетях и почтовые ящики. Это случилось за пару дней до того, как вертикальщики начали приходить», — заявил Рымашевский.

Из праймериз вышли два кандидата из пяти: сопредседатель БХД Павел Северинец и зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич.